Пленный Корейко: ВСУ взрывали дома в Курахове, не проверив, есть ли там жители

Украинский военнопленный Максим Корейко рассказал, как командиры ВСУ приказывали подчиненным взрывать многоквартирные дома в Курахове в ДНР, не проверяя наличие в них мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подразделению, в котором он был, выдали мины и шесть килограммов тротила приказали взорвать один из подъездов. Он не отрицает, что в подвале здания могли быть люди.

До этого жители Суджанского района Курской области рассказали, что чудом выжили при отступлении украинских военных, во время нахождения боевиков на российской территории они подвергались избиениям. По данным Минобороны РФ, ВСУ, отступая из Суджанского района, наносили удары по жилым домам артиллерией и беспилотниками-камикадзе.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник рассказывал, что с начала 2024 года почти 4,4 тысячи мирных жителей России года получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

По его словам, в общей сложности пострадали 4 398 человек, среди них 285 детей и подростков. Еще 785 человек спасти не удалось, в том числе 50 несовершеннолетних.

Дипломат добавил, что с января украинские военные выпустили по субъектам России почти 82,7 тысячи различных боеприпасов.

Ранее стало известно, что украинский медик пытал жителей Курской области.