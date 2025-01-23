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В МИД РФ анонсировали презентацию доклада по преступлениям Украины 2024 года

МИД: Мирошник 28 января представит доклад по преступлениям Киева 2024 года
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник проведет брифинг, в ходе которого представит доклад по действиям Киева, совершенным в 2024 году. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«28 января в 11:00 в Пресс-центре МИД России состоится брифинг Посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Р.В. Мирошника, в ходе которого будет представлен обобщающий доклад по преступным деяниям, совершенным правящим режимом Украины в 2024 году», — говорится в сообщении.

Накануне Мирошник сообщил, что украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области. Также, по его словам, ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Белгородской области.

14 января дипломат заявил, что российские власти выявляют новые факты применения Украиной отравляющих веществ. Мирошник отметил, что кроме выявления случаев использования подобных компонентов, разыскиваются места их изготовления и хранения.

Ранее пленный рассказал, как солдаты ВСУ взрывали дома мирных жителей в Курахове.

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