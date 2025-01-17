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Российские следователи завершили расследование 50 дел о преступлениях ВСУ в Курской области

СК РФ: завершено расследование 50 дел о преступлениях ВСУ в Курской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Следователи завершили расследование 50 дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, в настоящее время специалисты дают уголвоно-правовую оценку действиям украинских военных в Курской области.

«На данный момент завершено расследование более 50 дел, фигуранты которых вскоре предстанут перед судом», — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что некоторые украинские военные, являющиеся фигурантами уголовных дел, уже осуждены.

До этого украинского полковника Павла Федосенко, заочно арестованного Хамовническим районным судом Москвы, объявили в розыск.

В апреле 2024 года российские следователи предъявили заочные обвинения трем полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ): Павлу Федосенко, Андрею Матвиишину и Федору Ярошевичу. Против них возбудили уголовное дело по статье о массовых расправах над людьми.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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