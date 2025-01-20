Эрдоган хочет обсудить с Путиным поставки газа в Словакию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным перспективы поставок природного газа в Словакию. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо Эрдоган заявил, что предложил решить вопрос прекращения транзита газа в республику путем переговоров с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым и Путиным.

Президент Турции выразил надежду, что контакты смогут состояться уже на этой неделе.

19 января вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транзит газа из России нанесет Европе ущерб в размере €70 млрд.

До этого Фицо заявил, что остановка транзита газа через Украину будет иметь «резкое» воздействие на Евросоюз, но не скажется на российской стороне. По его словам, прекращение транзита обойдется Словакии в сотни миллионов евро потерянных доходов. Фицо отметил, что это приведет к росту на газ и электроэнергию в Европе.

Ранее на Западе заявили о рекордных объемах закупок российского газа после остановки транзита.