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Песков объяснил, почему Путин поздравил Трампа

Песков: Путин посчитал целесообразным поздравить Трампа
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Pablo Martinez Monsivais/AP

Президент России Владимир Путин посчитал целесообразным поздравить своего коллегу Дональда Трампа со вступлением в должность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Газеты.Ru». После победы на выборах Путин Трампа не поздравлял.

«Он же его поздравил с вступлением в должность. После победы не было же никаких поздравлений. Президент посчитал это целесообразным (поздравить со вступлением в должность. – «Газета.Ru»)», – сказал Песков.

20 января в ходе заседания Совбеза Путин поздравил 47-го президента США Дональда Трампа с официальным вступлением в должность.

В октябре и ноябре 2024 года в Кремле заявляли, что глава государства не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах, так как США – недружественное государство.

Ранее в Кремле заявили о готовности России к диалогу с США по Украине.

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