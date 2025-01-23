На Украине заявили, что конфликт с Россией «мог бы закончиться уже завтра»

Глава офиса Зеленского Ермак: конфликт с РФ мог бы закончиться уже завтра

Конфликт между Россией и Украиной мог бы закончиться уже завтра. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Euronews.

Так чиновник прокомментировал обещание нового президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию за 24 часа. По его словам, никто в мире не знает точно, когда закончится конфликт.

«Если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то он (конфликт. — «Газета.Ru») закончилась бы завтра», — заключил глава офиса украинского президента.

Незадолго до этого газета The Washington Post со ссылкой на члена Республиканской партии написала, что некоторые сотрудники администрации Трампа полагают, что в случае встречи республиканца с президентом России Владимиром Путиным, Москва получит желаемое в вопросе урегулирования конфликта на Украине, тогда как Вашингтон «капитулирует».

Накануне Трамп заявил, что украинский конфликт может быть завершен легким или сложным путем. Глава американского государства указал, что легкий путь является предпочтительным. Также президент США подчеркнул, что конфликт необходимо завершить немедленно, иначе «дальше будет только хуже».

Ранее Трамп поручил завершить украинский конфликт за 100 дней.