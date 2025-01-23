Турция заявит ЕС о необходимости активировать переговоры по Украине

РИА: Фидан заявит Каллас о необходимости старта переговоров по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 24 января встретится с главой европейской дипломатии Каей Каллас и заявит ей о необходимости начала переговорного процесса по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Глава МИД Турции заявит о поддержке Анкарой активизации переговорного процесса для справедливого и прочного урегулирования конфликта между Украиной и Россией дипломатическим путем, чтобы положить ему конец», — сказал источник.

22 января президент Украины Владимир Зеленский в беседе с главным редактором Bloomberg Джоном Миклтуэйтом допустил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по завершению конфликта.

По мнению Зеленского, председатель Китая Си Цзиньпин может подтолкнуть Путина к миру.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о возможном расширении санкций против Российской Федерации, если Москва не пойдет на переговоры.

Ранее Фидан заявил, что Турция готова быть посредником при переговорах по Украине.