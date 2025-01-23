В Кремле оценили информацию о решении Сирии разорвать контракт с РФ по аренде Тартуса

Песков: РФ продолжает контакты с властями Сирии по всем актуальным вопросам

Российская Федерация продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

Таким образом он ответил на вопрос о сообщениях по решению нового правительства Сирии расторгнуть договор с Россией об аренде порта Тартус. Соглашение было заключено в 2019 году.

Договор предусматривал, что российская компания «Стройтрансгаз» будет управлять портом Тартус в течение 49 лет и инвестирует более $500 млн в его модернизацию.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что лидер новых властей Сирии намерен улучшить отношения с США.