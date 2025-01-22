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Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус

Сирия расторгла договор с российской компанией об управлении портом Тартус
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Новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Об этом изданию Al Watan сообщил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — сообщил он.

Отмечается, что рабочие порта займутся модернизацией изношенного оборудования.

В 2019 году сирийское правительство заключило инвестиционный контракт с российской компанией «Стройтрансгаз». Соглашение позволяло России в течение 49 лет управлять портом, но на его модернизацию бы потратили более $500 млн.

Спустя несколько дней после свержения президента Башара Асада вооруженной оппозицией в прибрежной зоне около сирийского города Тартус прогремели мощные взрывы. По сообщениям СМИ, взрывы последовали за атакой израильских ВВС на военные объекты сирийской армии. Видео с места событий показывают образование огромного грибовидного облака. Также поступали сообщения о небольшом землетрясении.

Ранее сообщалось, что лидер новых властей Сирии намерен улучшить отношения с США.

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