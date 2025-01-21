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Лидер новых властей Сирии намерен улучшить отношения с США

Глава новых сирийских властей выразил стремление улучшить отношения с США
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Al Jazeera English/YouTube

Лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа выразил свои поздравления Дональду Трампу по случаю его инаугурации на пост президента США. Об этом сообщает газета Al Watan.

По информации газеты, в своем поздравлении аш-Шараа выразил надежду на «улучшение отношений между Сирией и Соединенными Штатами».

20 января Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в Капитолии. Церемонию приведения к присяге провел председатель верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес текст присяги. Его левая рука лежала на двух Библиях — Авраама Линкольна, на которой он присягал в 1861 году, и на собственном экземпляре Священного Писания.

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что Соединенные Штаты планируют оккупировать нефтеносные районы Сирии. В СВР напомнили, что в ходе продолжающегося с 2010-х годов конфликта в Сирии районы страны на северо-востоке, за рекой Евфрат, отошли под контроль курдов из «Сирийских демократических сил», которых поддерживают в Вашингтоне.

Ранее стало известно, как США могут «помочь» Сирии.

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