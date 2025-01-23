В Кремле заявили, что рассматривают возможность интервью Путина Фридману

Песков: интервью Путина Фридману может состояться, но не в ближайшее время

Президент Российской Федерации Владимир Путин может дать интервью американскому журналисту и блогеру Алексу Фридману, но это не вопрос ближайшей перспективы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, Фридман прекрасно понимает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у Путина появилась потребность дать интервью.

Песков уточнил, что должны быть какие-то условия, которые требуют дополнительных разъяснений. Тем не менее, Фридман будет одним из тех, кого в Кремле будут рассматривать и предлагать президенту в качестве его будущего интервьюера.

Накануне американский блогер Лекс Фридман, взявший 6 января интервью у президента Украины Владимира Зеленского, сообщил, что прибудет в Россию для интервью с Путиным. Он подчеркнул, что его цель — внести «небольшой вклад в продвижение мира» через беседу с российским лидером.

В интервью Фридману Зеленский заявил, что презирает русский народ и Путина. В течение трехчасовой беседы украинский лидер три раза нецензурно выразился, причем сделал это на русском языке.

Ранее Фридман раскритиковал Зеленского за грубые слова в адрес российского лидера.