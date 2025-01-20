Взявший интервью у Зеленского американский блогер раскритиковал его за слова о Путине

Блогер из США Фридман раскритиковал Зеленского за грубые слова в адрес Путина

Американский блогер Лекс Фридман, который взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковал его за грубые слова в адрес российского лидера Владимира Путина. Видео заявления опубликовано на YouTube.

Он подчеркнул, что дал Зеленскому возможность продемонстрировать готовность к переговорам, зная, что интервью будут слушать избранный президент США Дональд Трамп и Путин. Фридман добавил, что президент Украины не воспользовался возможностью, а предпочел говорить «очень грубые слова» в адрес российского лидера.

По мнению блогера, слова Зеленского могут навредить переговорам по Украине.

6 января Зеленский дал интервью Фридману, в котором заявил, что презирает русский народ и президента России Владимира Путина. В течение трехчасовой беседы украинский лидер три раза матерно выразился, причем сделал это на русском языке.

До этого Зеленский сообщил, что не готов вести переговоры по урегулированию украинского конфликта втроем с избранным президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.

Ранее в США одним словом описали Зеленского после его оскорбления в адрес Путина.