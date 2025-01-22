Блогер из США Лекс Фридман анонсировал визит в Россию для интервью с Путиным

Американский блогер Лекс Фридман собирается посетить Россию для интервью с президентом страны Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Фридман сделал в эфире своего YouTube-канала.

Фридман подчеркнул, что его цель — внести «небольшой вклад в продвижение мира» через беседу с российским лидером.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не стремится к миру, а больше заинтересован в «справедливости», которую понимает как усилия по восстановлению утраченных территорий.

6 января Фридман взял интервью у Зеленского, в котором украинский президент заявил, что презирает русский народ и Владимира Путина. В течение трехчасовой беседы украинский лидер три раза нецензурно выразился, причем сделал это на русском языке.

Позже Фридман раскритиковал Зеленского за грубые слова в адрес российского лидера. Он подчеркнул, что дал Зеленскому возможность продемонстрировать готовность к переговорам, зная, что интервью будут слушать избранный президент США Дональд Трамп и Путин. Фридман добавил, что президент Украины не воспользовался возможностью, а предпочел говорить «очень грубые слова» в адрес российского лидера.

Ранее Зеленский допустил, что США решат судьбу Украины без ее участия.