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Полянский ответил на слова Трампа о сделке по Украине

Полянский: Трамп может остановить злонамеренную политику США на Украине
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может остановить «злонамеренную» политику Вашингтона на Украине. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Москва должна узнать, что означает «сделка» по Украине в понимании американского лидера. Зампостпреда отметил, что новый глава Белого дома не несет ответственности за то, что Соединенные Штаты сделали на Украине в 2014 году, превратив ее в «антироссийскую» страну и подготовив к войне с РФ.

«Сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», – сказал он.

Дипломат обратил внимание, что Российская Федерация начала специальную военную операцию (СВО), чтобы «положить конец войне, которую киевский режим ведет против собственного народа с 2014 года».

«Прежде всего, речь идет об устранении коренных причин украинского кризиса. Речь никогда не шла о территории, речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность», – добавил Полянский.

22 января Трамп призвал Россию завершить СВО. По его словам, если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от «сделки» по Украине.

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