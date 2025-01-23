Рогов прокомментировал слова Зеленского о новых российских регионах

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал «подхрюкиванием» слова президента Украины Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России. Его слова передает РИА Новости.

«Когда разговаривают серьезные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно, Зеленскому никто слова не давал», — отметил Рогов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что завершение конфликта на Украине должно стать победой президента США Дональда Трампа, а не российского лидера Владимира Путина. В интервью Bloomberg TV он призвал сформировать общий план действий, прежде чем начинать переговоры.

Он призвал сформировать совместный план действий, прежде чем начинать переговоры с Россией о завершении конфликта. По его словам, такое развитие событий будет в интересах США, Европейского союза, Украины и ее народа.

Ранее в Литве призвали Евросоюз поддержать «ультиматум» Трампа Путину.