Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов прокомментировал слова Зеленского о новых российских регионах

Рогов: слова Зеленского о непризнании новых регионов РФ являются подхрюкиванием
close
Lex Fridman/YouTube

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал «подхрюкиванием» слова президента Украины Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России. Его слова передает РИА Новости.

«Когда разговаривают серьезные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно, Зеленскому никто слова не давал», — отметил Рогов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что завершение конфликта на Украине должно стать победой президента США Дональда Трампа, а не российского лидера Владимира Путина. В интервью Bloomberg TV он призвал сформировать общий план действий, прежде чем начинать переговоры.

Он призвал сформировать совместный план действий, прежде чем начинать переговоры с Россией о завершении конфликта. По его словам, такое развитие событий будет в интересах США, Европейского союза, Украины и ее народа.

Ранее в Литве призвали Евросоюз поддержать «ультиматум» Трампа Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами