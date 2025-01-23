В Литве призвали Евросоюз поддержать «ультиматум» Трампа Путину

Бывший министр иностранных дел Литвы Ландсбергис призвал Евросоюз поддержать санкционный ультиматум Дональда Трампа, который он выдвинул российскому лидеру Владимиру Путину. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Политик утверждает, что Трамп якобы поставил президента России в сложную ситуацию. Он считает, что ультиматум является шагом в правильном направлении, однако нужно сделать больше: ввести не только санкции, но и предоставить Украине военную поддержку и гарантии безопасности.

«Мы должны положить западную мощь на украинскую чашу весов. Кстати, если ЕС хочет выглядеть авторитетным, он мог бы по крайней мере объявить о поддержке санкций Трампа. И я верю, что теперь даже Орбан будет вынужден согласиться», — написал Ландсбергис.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что понадобится Трампу для оказания влияния на Россию.