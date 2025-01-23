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В Литве призвали Евросоюз поддержать «ультиматум» Трампа Путину

Экс-глава МИД Ландсбергис призвал Европу поддержать ультиматум Трампа Путину
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Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Литвы Ландсбергис призвал Евросоюз поддержать санкционный ультиматум Дональда Трампа, который он выдвинул российскому лидеру Владимиру Путину. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Политик утверждает, что Трамп якобы поставил президента России в сложную ситуацию. Он считает, что ультиматум является шагом в правильном направлении, однако нужно сделать больше: ввести не только санкции, но и предоставить Украине военную поддержку и гарантии безопасности.

«Мы должны положить западную мощь на украинскую чашу весов. Кстати, если ЕС хочет выглядеть авторитетным, он мог бы по крайней мере объявить о поддержке санкций Трампа. И я верю, что теперь даже Орбан будет вынужден согласиться», — написал Ландсбергис.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что понадобится Трампу для оказания влияния на Россию.

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