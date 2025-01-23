Зеленский заявил, что на Украине должен победить Трамп, а не Путин

Зеленский: в конфликте на Украине должен победить Трамп, а не Путин

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что завершение конфликта на Украине должно стать победой президента США Дональда Трампа, а не российского лидера Владимира Путина. В интервью Bloomberg TV он призвал сформировать общий план действий, прежде чем начинать переговоры.

«Вопрос завершения войны на Украине, я считаю, должен быть победой Трампа, а не Путина. Путин никто для него. Америка сильнее, Европа сильнее, Китай сильнее России», – утверждает Зеленский.

Он призвал сформировать совместный план действий, прежде чем начинать переговоры с Россией о завершении конфликта. По его словам, такое развитие событий будет в интересах США, Европейского союза, Украины и ее народа.

До этого газета The Hill писала, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп резко усилил критику в адрес российского лидера Владимира Путина в попытке заставить его сесть за стол переговоров по Украине. Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

Ранее в Литве призвали Евросоюз поддержать «ультиматум» Трампа Путину.