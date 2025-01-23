В США угрожают выделить новую помощь Киеву, если Москва не пойдет на сделку

Сенатор Эрнст: США выделят Киеву новую помощь, если Москва не пойдет на сделку

Американский сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст заявил, что Вашингтон может выделить Киеву новую помощь, если российско-украинский конфликт не удастся решить с помощью переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что это будет обсуждаться <...> Если мы будем работать рука об руку с президентом [США Дональдом] Трампом, чтобы положить конец войне, я думаю, мы сможем прийти к этому соглашению», — пояснил Эрнст в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

До этого депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что президент США Дональд Трамп избрал ошибочную стратегию, решив говорить с Россией ультиматумами.

По его словам, речь Трампа содержит «имитацию открытости» и угрозы «вместо серьезных позиций, которые сформулировал президент РФ Владимир Путин в поздравлении в день его инаугурации».

Накануне президент США предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не сядет за стол переговоров по Украине.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине должен победить Трамп, а не Путин.