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В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа России

Депутат Ивлев считает ошибочной стратегию Трампа по ультиматуму России
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп избрал ошибочную стратегию, решив говорить с Россией ультиматумами. Такое мнение высказал депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

По его словам, речь Трампа содержит «имитацию открытости» и угрозы «вместо серьезных позиций, которые сформулировал [президент РФ Владимир] Путин в поздравлении в день его инаугурации».

Депутат считает, что угрозы ультиматумами и введением тарифов — «это пустой разговор».

«Если Трамп решил говорить с Россией языком ультиматумов, то он избрал ошибочную и тупиковую стратегию», — сказал он.

Накануне президент США предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не сядет за стол переговоров по Украине.

Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. При этом Трамп заверил, что не хочет «навредить России».

Ранее Трамп поручил Келлогу добиться завершения конфликта на Украине за 100 дней.

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