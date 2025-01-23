Панама получила поддержку Испании по вопросу Панамского канала после слов Трампа

Премьер Испании Педро Санчес поддержал лидера Панамы Хосе Рауля Мулино в вопросе Панамского канала после заявлений президента США Дональда Трампа о планах получить над ним контроль. Об этом сообщил офис панамского главы государства, передает РИА Новости.

«Санчес выразил полную поддержку Мулино и легитимности нахождения канала в руках Панамы», — отмечается в сообщении офиса в соцсети X.

Сам же Санчес написал в X о приверженности международному праву и уважению международных договоров.

22 января Санчес и Мулино встретились на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Накануне стало известно, что Панама пожаловалась в ООН на «тревожную» угрозу со стороны президента США Дональда Трампа во время его инаугурационной речи.

В своей инаугурационной речи 20 января Трамп повторил тезис, что Китай фактически управляет Панамским каналом посредством своего растущего присутствия вокруг водного пути, который был передан Панаме в конце 90-х годов.

21 января стало известно, что главное контрольное управление Панамы приступило к проверке базирующейся в Гонконге компании-оператора портов Панамского канала после слов нового американского лидера.

Ранее Трамп вызвал панику в Дании из-за слов о Гренландии.