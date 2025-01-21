Панама начала аудит управляющей компании после слов Трампа

Панама начала аудит в отношении гонконгского оператора после заявления Трампа

Главное контрольное управление Панамы приступило к проверке базирующейся в Гонконге компании-оператора портов Панамского канала после того, как президент США Дональд Трамп заявил о контроле Китая над каналом. Об этом главконтроль Панамы сообщил в социальной сети X.

«Сегодня наши аудиторы прибыли в Panama Ports Company, чтобы начать тщательный аудит, который должен гарантировать эффективное и прозрачное использование государственных ресурсов», — сказано в сообщении.

Газета Financial Times написала, что проверка осуществляется в отношении компании Hutchison Ports (управляющей Panama Ports Company). По информации издания, эта организация управляет 53 портами в 24 странах, включая Великобританию и Германию, а также контролирует порты на обоих концах канала.

20 января Трамп в ходе своей инаугурационной речи пообещал вернуть США контроль над Панамским каналом.

О своих претензиях на Панамский канал политик заявил в декабре. По его словам, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Ранее президент Панамы оценил идею вернуть канал в собственность США.