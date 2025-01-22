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Панама пожаловалась в ООН на заявление Трампа во время инаугурации

Панама пожаловалась в ООН на угрозу Трампа захватить Панамский канал
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Панама пожаловалась в ООН на «тревожную» угрозу со стороны президента США Дональда Трампа во время его инаугурационной речи. Об этом сообщил Reuters.

В письме генсеку ООН Антониу Гутерришу правительство Панамы сослалось на статью Устава ООН, которая запрещает «угрозу силой или ее применение» против территориальной целостности или политической независимости другого государства.

В этом письме панамская сторона также призывает Гутерриша вынести данный вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

В своей инаугурационной речи 20 января Трамп повторил свой тезис, что Китай фактически управляет Панамским каналом посредством своего растущего присутствия вокруг водного пути, который был передан Панаме в конце 90-х годов.

«Мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме. И мы заберем его обратно», — сказал политик.

21 января стало известно, что главное контрольное управление Панамы приступило к проверке базирующейся в Гонконге компании-оператора портов Панамского канала после слов нового американского лидера.

Ранее Трамп вызвал панику в Дании из-за слов о Гренландии.

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