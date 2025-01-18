Трамп вызвал панику в Дании из-за слов о Гренландии

Депутат от Гренландии заявил о панике в датском парламенте из-за планов Трампа

В датском парламенте звучат панические настроения из-за планов избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединить к США тем или иным способом Гренландию. Об этом РИА Новости заявил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.

»Дания начинает больше уважать нас, и они паникуют и пытаются связаться с Дональдом Трампом и его администрацией. Они сделали это вчера. Но мы больше не хотим иметь посредника в вопросах внешней политики. Мы можем создать сотрудничество в области обороны, безопасности, экономики, торговли и всего остального», — заявил Фенкер.

Он добавил, что символические шаги властей Дании, вроде изменения герба страны с большим вниманием к Гренландии, не добавили верноподданнических симпатий жителям острова, однако гренландцы и до этого вполне лояльно относились к королевской семье.

До этого председатель крупнейшей в местном парламенте оппозиционной партии «Налерака» Пеле Броберг заявил, что население Гренландии не будет выступать против усиления военного присутствия Соединенных Штатов Америки на острове.

Ранее в РАН оценили планы Трампа по присоединению Гренландии к США.