В Госдуме посоветовали Трампу не хамить и не строить из себя мачо

Депутат Колесник посоветовал Трампу не хамить России и не строить из себя

Президенту США Дональду Трампу не следует хамить в адрес российского лидера Владимира Путина и строить из себя мачо. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя последние высказывания американского президента.

«Трамп хамит. <…> У Путина выдержка железная. Пусть Трамп предложит нормальные договоренности. Зачем в эфир-то выдавать такое, строить из себя мачо? Трампу, все-таки, уже 78 лет», — указал Колесник.

Он назвал неприемлемым «хамский тон» в отношении Москвы. Депутат призвал не путать Россию с Евросоюзом, поскольку страна не является вассалом Соединенных Штатов.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

До этого в Совфеде фразой «ниже плинтуса» оценили слова Трампа об Украине и Второй мировой войне.