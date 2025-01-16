Кандидат на посты главы минфина США высказался о санкциях против РФ

Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что США поддержат ужесточение санкций против нефтяных компаний России, если это потребуется для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Также он заявил, что считает недостаточными меры санкционного давления администрации действующего главы государства Джо Байдена. По его словам, министерство финансов играет ключевую роль в защите национальной безопасности США.

До этого сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции. Основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на российский нефтегазовый сектор — в качестве меры, которая может побудить РФ к переговорам по Украине, названо возможное повышение потолка цен на российскую нефть.

Ранее Дудчак заявил, что Путин и Трамп могут обсудить «Северный поток».