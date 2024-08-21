Трамп обвинил Байдена и Харрис в росте преступности в США

За время президентского срока Джо Байдена уровень преступности в Соединенных Штатах вышел из-под контроля, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая перед сторонниками в штате Мичиган, Трамп обвинил либеральных политиков в том, что из-за их слабости матери теряют своих детей.

Трамп также назвал действующего вице-президента США Камалу Харрис экстремисткой, которая, по его мнению, поддерживает преступность в стране.

20 августа сообщалось, что Трамп обвинил демократов в устроенном в стране перевороте из-за неспособности действующего главы государства конкурировать с ним на выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Камала Харрис, занимающая пост вице-президента, стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

Ранее Трамп назвал условие своего выхода из президентской гонки.