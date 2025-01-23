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В Госдуме заявили, что сценарий цветной революции может разрушить Словакию

Депутат Шхагошев: сценарий цветной революции может разрушить Словакию
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Depositphotos

Цветная революция может разрушить Словакию. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы, член парламентского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

Он подчеркнул, что перспектива свержения власти в Словакии по «цветному сценарию» является худшим прецедентом для Европы. Шхагошев отметил, что это может запустить работающий механизм саморазрушения. Депутат уточнил, что Европа не обладает защитным иммунитетом от такого воздействия, в отличие от других государств, переживших цветные революции.

22 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в стране.

Накануне он заявлял, что оппозиция в Словакии готовится осуществить «майдан» в республике.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия.

Ранее стало известно, что Украина отказалась идти на уступки Словакии по вопросу российского газа.

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