В Госдуме заявили, что сценарий цветной революции может разрушить Словакию

Цветная революция может разрушить Словакию. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы, член парламентского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

Он подчеркнул, что перспектива свержения власти в Словакии по «цветному сценарию» является худшим прецедентом для Европы. Шхагошев отметил, что это может запустить работающий механизм саморазрушения. Депутат уточнил, что Европа не обладает защитным иммунитетом от такого воздействия, в отличие от других государств, переживших цветные революции.

22 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в стране.

Накануне он заявлял, что оппозиция в Словакии готовится осуществить «майдан» в республике.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия.

Ранее стало известно, что Украина отказалась идти на уступки Словакии по вопросу российского газа.