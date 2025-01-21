Премьер Словакии обвинил оппозицию в подготовке «майдана» в республике

Премьер Фицо: оппозиция в Словакии готовится к майдану в республике

Оппозиция в Словакии готовится осуществить «майдан» в республике. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с главой кабмина Венгрии Виктором Орбаном, сообщает РИА Новости.

«Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к «майдану», — сказал словацкий политик.

По его словам, оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе кабмина и сотрудничать с зарубежными силами.

21 января портал Teraz сообщил, что Словацкая информационная служба (SIS, служба разведки и контрразведки) получила «серьезную информацию о долгосрочном организованном влиянии» в целях дестабилизации ситуации в республике.

15 января оппозиция Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия. Противники премьера заявили, что «никогда не позволят ему тащить страну куда-то в Москву». Помимо прочего, главу кабмина обвинили в росте цен в республике, а также проблемах с экономикой и здравоохранением.

14 января глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка говорил, что Словакия находится на перепутье, а Фицо готовит почву для выхода страны из Евросоюза.

Ранее в России оценили вероятность госпереворота в Словакии.