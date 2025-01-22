Фицо пообещал не допустить свержения власти в Словакии

Премьер Фицо: в Словакии примут меры, чтобы не допустить свержения власти

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в стране. Его слова передает агентство РИА Новости.

«Завтра мы примем все превентивные меры для того, чтобы этого не случилось. Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства», — сказал Фицо.

Накануне он заявлял, что оппозиция в Словакии готовится осуществить «майдан» в республике.

По его словам, оппозиционеры собираются занимать правительственные здания, они будет сопротивляться работе кабмина и сотрудничать с зарубежными силами.

21 января портал Teraz сообщил, что Словацкая информационная служба (SIS, служба разведки и контрразведки) получила «серьезную информацию о долгосрочном организованном влиянии» в целях дестабилизации ситуации в республике.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия. Противники премьера заявили, что «никогда не позволят ему тащить страну куда-то в Москву». Помимо прочего, главу кабмина обвинили в росте цен в республике, а также проблемах с экономикой и здравоохранением.

Ранее в России оценили вероятность госпереворота в Словакии.