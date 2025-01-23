Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назначил своего телохранителя новым главой Секретной службы

Трамп назначил директором Секретной службы своего телохранителя Шона Куррана
close
Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Секретной службы Шона Куррана, который защищал его во время покушения в Пенсильвании. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Он доказал свою храбрость, когда рисковал собственной жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули в Батлере, штат Пенсильвания», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что Курран защищал его семью в течение последних нескольких лет.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Он уже подписал ряд указов, среди них — денонсация 78 исполнительных решений Байдена, выход США из Парижского соглашения по климату, прекращение государственной цензуры и помилование осужденных за штурм Капитолия в 2021 году. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки».

13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой Трамп получил ранение правого уха. Политика увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее New Yorker обвинил кандидата на пост главы Пентагона в безудержном пьянстве.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами