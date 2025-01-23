Трамп назначил своего телохранителя новым главой Секретной службы

Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Секретной службы Шона Куррана, который защищал его во время покушения в Пенсильвании. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Он доказал свою храбрость, когда рисковал собственной жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули в Батлере, штат Пенсильвания», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что Курран защищал его семью в течение последних нескольких лет.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Он уже подписал ряд указов, среди них — денонсация 78 исполнительных решений Байдена, выход США из Парижского соглашения по климату, прекращение государственной цензуры и помилование осужденных за штурм Капитолия в 2021 году. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки».

13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой Трамп получил ранение правого уха. Политика увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее New Yorker обвинил кандидата на пост главы Пентагона в безудержном пьянстве.