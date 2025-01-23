Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Западный журналист: Зеленский знает, что все кончено

Журналист Боуз о словах Зеленского на ВЭФ в Давосе: он знает, что все кончено
close
Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за высказывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе о необходимости размещения иностранных войск на Украине. Соответствующий пост журналист опубликовал на своей странице в соцсети X.

В опубликованном видео Зеленский утверждает, что стране нужен миротворческий контингент вдоль линии фронта «для обеспечения безопасности», однако по его мнению, это невозможно без США из-за потенциального раскола в НАТО.

«Он осознает, что это конец», — прокомментировал ситуацию Боуз.

22 января Зеленский допустил, что США и европейские союзники могут решить судьбу Украины без ее участия.

Но после этого президент Украины сказал, что для старта мирных переговоров Россия должна вернуться к границам, действовавшим в 2022 году. Он считает, что это стало бы справедливой основой для диалога.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам главы Белого дома, он поймет возможные сроки решения ситуации только после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в Киеве выразили надежду на прекращение боевых действий в этом году.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами