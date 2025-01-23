Журналист Боуз о словах Зеленского на ВЭФ в Давосе: он знает, что все кончено

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за высказывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе о необходимости размещения иностранных войск на Украине. Соответствующий пост журналист опубликовал на своей странице в соцсети X.

В опубликованном видео Зеленский утверждает, что стране нужен миротворческий контингент вдоль линии фронта «для обеспечения безопасности», однако по его мнению, это невозможно без США из-за потенциального раскола в НАТО.

«Он осознает, что это конец», — прокомментировал ситуацию Боуз.

22 января Зеленский допустил, что США и европейские союзники могут решить судьбу Украины без ее участия.

Но после этого президент Украины сказал, что для старта мирных переговоров Россия должна вернуться к границам, действовавшим в 2022 году. Он считает, что это стало бы справедливой основой для диалога.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам главы Белого дома, он поймет возможные сроки решения ситуации только после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в Киеве выразили надежду на прекращение боевых действий в этом году.