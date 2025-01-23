Зеленский призвал Россию вернуться к границам 2022 года

Зеленский: для начала переговоров Россия должна вернуться к границам 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией по разрешению конфликта. Его слова передает издание «Страна.ua».

По его словам, для старта мирных переговоров Россия должна вернуться к границам, действовавшим в 2022 году. Он считает, что это стало бы справедливой основой для диалога.

Зеленский также заявил о необходимости присутствия американских военных на Украине в составе миротворческих сил, подчеркнув, что все миротворческие формирования, расквартированные на территории страны, должны включать войска США.

Кроме того, украинский президент допустил, что США и европейские союзники могут решить судьбу Украины без ее участия.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам главы Белого дома, он поймет возможные сроки решения ситуации только после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский заявил о продолжении помощи Украине со стороны США.