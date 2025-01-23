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В Киеве заявили о планах прекратить боевые действия в этом году

Вице-премьер Украины Свириденко: надеемся, что война закончится в этом году
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President.gov.ua

Киев рассчитывает на прекращение боевых действий в текущем году. Об этом заявила в интервью польской радиостанции RMF FM первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Мы надеемся, что война закончится в этом году», — сказала она.

По ее словам, украинские власти считают возможными переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако все зависит от того, когда начнется этот диалог. Свириденко отметила, что переговоры могут состояться, когда Украина будет сильной, а для этого стране нужно увеличивать производство вооружения.

Вице-премьер добавила, что украинские власти рассчитывают на активное участие президента США Дональда Трампа в переговорном процессе.

23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для старта мирных переговоров Россия должна вернуться к границам, действовавшим в 2022 году. Он считает, что это стало бы справедливой основой для диалога. Украинский лидер также заявил о необходимости присутствия американских военных на Украине в составе миротворческих сил, подчеркнув, что все миротворческие формирования, расквартированные на территории страны, должны включать войска США. Кроме того, он допустил, что США и европейские союзники могут решить судьбу Украины без ее участия.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

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