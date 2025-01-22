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Зеленский допустил, что США решат судьбу Украины без ее участия

Зеленский: США и европейские союзники могут решить судьбу Украины без Киева
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Jeff Overs/BBC/Reuters

США и европейские союзники могут решить судьбу Украины без ее участия. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Мы не хотим, чтобы это (переговоры о разрешении конфликта — «Газета.Ru») произошло за спиной Украины. Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах», — сказал Зеленский.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам главы Белого дома, он поймет возможные сроки решения ситуации только после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

22 января депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что фронт ВСУ рухнет в течение 100 дней, если Зеленский не пойдет на переговоры. Парламентарий добавил, что президент Украины существенно завышает реальную численность украинской армии для того, чтобы оправдать свои запросы военной помощи у западных партнеров.

Ранее Трамп назвал два пути решения конфликта на Украине.

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