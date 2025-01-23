Трамп выдвинул на пост постпреда США при ЕС экс-главу сетей фастфуда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего руководителя сетей фастфуда Эндрю Паздера на пост постоянного представителя США при Европейском союзе. Об этом глава государства заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал 74-летнего Паздера успешным адвокатом, бизнесменом, экономическим обозревателем и писателем.

В 2020 году Паздер стал гендиректором CKE Restaurants — головной компании сетей ресторанов быстрого питания Carl's Jr и Hardee's.

Трамп отметил, что за 17 лет на посту генерального директора Паздер вывел компанию из периода серьезных финансовых трудностей.

По мнению главы государства, Паздер будет отлично справляться со своей работой, представляя интересы США в Европе.

21 января кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС (Христианско-демократического союза Германии) Фридрих Мерц призвал Европу сплотиться после прихода к власти Трампа.

В тот же день Трамп пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа.

Ранее фон дер Ляйен посоветовали не бояться Трампа.