Европейцев призвали сплотиться после прихода Трампа

Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС Мерц призвал ЕС сплотиться после прихода Трампа

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС (Христианско-демократического союза Германии) Фридрих Мерц призвал Европу сплотиться после прихода к власти президента Дональда Трампа. Заявление Мерца передает Handelsblatt.

По словам немецкого политика, сейчас Евросоюзу необходимо консолидировать экономическую политику, чтобы противостоять внешнему экономическому давлению, в том числе со стороны США.

«Европа с населением 450 миллионов человек — это рынок, который больше, чем Америка и Канада вместе взятые», — напомнил он.

Указывая на зависимость ЕС от поставок военных самолетов из США, Мерц призвал страны союза делать заказы совместно, чтобы добиться более выгодных цен.

В приходе Трампа к власти Мерц увидел не только угрозу, но и «неисчерпаемые возможности». Признавая «крайне хорошие» отношения Трампа с правыми политиками в Европе, Мерц выразил уверенность в том, что договориться с ним могут европейские политики и другого толка при должном подходе.

«Кажется, это так. Но это не значит, что Дональд Трамп не ведет разумных разговоров со всеми остальными, если это в интересах американцев», — подчеркнул политик.

До этого издание Politico писало, что после прихода в Белый дом Трамп попытается заставить Европу отказаться от торгового сотрудничества с Китаем, что не мешает ему передумать и объединиться с КНР уже против Евросоюза.

Ранее Маск ответил критикам после своего жеста на инаугурации Трампа.