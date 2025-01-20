Фон дер Ляйен посоветовали не бояться Трампа

Бывший глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Евросоюз и действующего президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен не бояться избранного президента США Дональда Трампа и действовать смело. Об этом пишет Euractiv.

«Мы должны работать как равноправные партнеры, а не пытаться укрыться в углу, где нас никто не заметит. Мы имеем такое же достоинство, как и США, и мы должны доказывать это с каждым днем», — сказал Юнкер.

До этого постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что большинство стран Евросоюза (ЕС) не уверены в своем будущем после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

19 января Трамп прибыл в Вашингтон, где состоится церемония его инаугурации. По информации телеканала CBS News, Трамп приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

Ранее в США предупредили, чем может обернуться для Трампа поддержка Украины.