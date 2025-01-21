Трамп пригрозил ЕС пошлинами

Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не будет покупать больше нефти и газа у США

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа. Об этом политик сказал в Белом доме во время подписания указов, передает ТАСС.

По его словам, дефицит в торговле между США и Евросоюзом составляет около $300 млрд. Трамп отметил, что это необходимо «выправить» введением пошлин, либо ЕС может покупать американскую нефть и газ.

«Той вещью, с помощью которой они могут быстро наверстать [торговый дисбаланс], является покупка наших нефти и газа», — сказал американский лидер.

В первый день своего пребывания в Белом доме 20 января Трамп менее чем за час подписал несколько десятков документов. В частности, среди них документ об остановке программ США по оказанию помощи Украине и другим странам на 90 дней.

20 января 2025 года состоялась инаугурация Трампа на пост президента США. Он стал 47-м главой государства. Это второй президентский срок республиканца, он уже руководил страной в период с 2016 по 2020 год.

Ранее Трамп заявил, что планирует ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС.