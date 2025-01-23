В Госдуме заявили, что Трамп не может игнорировать рекомендации элит по Украине

Президент США Дональд Трамп вынужден принимать во внимание рекомендации элит по Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру».

«Трамп, даже желая прослыть миротворцем, <…> не сможет игнорировать запросы глубинного государства, то есть крупных чиновников, работающих в различных государственных ведомствах, специальных службах и тесно сращенных с крупной финансовой элитой США», — отметил он.

Трамп вступил в должность президента и теперь «вынужден оглядываться на те рекомендации, с которыми в его кабинет будут приходить те, кто отвечает за внешнюю политику, за российское направление», добавил Новиков.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп назвал два пути решения конфликта на Украине и выбрал предпочтительный.