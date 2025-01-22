Евродепутаты от Словакии потребовали от фон дер Ляйен защитить ЕС от Зеленского

Депутаты, представляющие в Европейском парламенте словацкую партию Smer-SD («Направление - социальная демократия»), призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в спор по газу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты в своем заявлении подчеркнули, что не понимают решения Зеленского в одностороннем порядке остановить транзит газа, несмотря на ранее достигнутые договоренности по этому вопросу с правительством Украины.

В связи с этим словацкие евродепутаты потребовали от фон дер Ляйен, чтобы в споре с Зеленским она встала на защиту Евросоюза и Словакии. Европейская комиссия, говорится в заявлении, должна исполнить свои обязанности, вытекающие из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов ЕС.

К обращению к фон дер Ляйен также присоединились евродепутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Кипра и Греции.

22 января депутат Европейского парламента от Словакии, бывший вице-спикер Национального совета (парламента) республики Любош Блаха назвал президента Украины лоббистом интересов энергетических компаний США.

Ранее глава Еврокомиссии призвала Евросоюз полностью отказаться от газа из России.