Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Словацкие евродепутаты призвали главу Еврокомиссии вмешаться в спор с Зеленским по газу

Евродепутаты от Словакии потребовали от фон дер Ляйен защитить ЕС от Зеленского
close
MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Депутаты, представляющие в Европейском парламенте словацкую партию Smer-SD («Направление - социальная демократия»), призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в спор по газу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты в своем заявлении подчеркнули, что не понимают решения Зеленского в одностороннем порядке остановить транзит газа, несмотря на ранее достигнутые договоренности по этому вопросу с правительством Украины.

В связи с этим словацкие евродепутаты потребовали от фон дер Ляйен, чтобы в споре с Зеленским она встала на защиту Евросоюза и Словакии. Европейская комиссия, говорится в заявлении, должна исполнить свои обязанности, вытекающие из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов ЕС.

К обращению к фон дер Ляйен также присоединились евродепутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Кипра и Греции.

22 января депутат Европейского парламента от Словакии, бывший вице-спикер Национального совета (парламента) республики Любош Блаха назвал президента Украины лоббистом интересов энергетических компаний США.

Ранее глава Еврокомиссии призвала Евросоюз полностью отказаться от газа из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами