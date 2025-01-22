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В Европе назвали Зеленского лоббистом американских энергетических компаний

Евродепутат Блаха назвал Зеленского лоббистом энергетических компаний США
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Kevin Lamarque/Reuters

Депутат Европейского парламента от Словакии, бывший вице-спикер Национального совета (парламента) республики Любош Блаха в своем Telegram-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского лоббистом интересов энергетических компаний США.

Он призвал Европейский союз вернуться к закупкам российских углеводородов, чтобы сохранить экономическую конкурентоспособность и «не потерпеть экономический крах».

Блаха назвал Зеленского «диктатором и безумцем», служащим американским компаниям.

«Украина объявила нам энергетическую войну, и мы в Словакии дадим ей отпор», — написал он.

Евродепутат также призвал задуматься над тем, кто стоит за терактом в отношении «Северных потоков», и подчеркнул, что отказ ЕС от закупок дешевого газа из РФ отвечает интересам Соединенных Штатов.

22 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен полностью отказаться от газа из России и при этом снизить цены на энергию в странах Европы.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз готов импортировать газ нероссийского происхождения.

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