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Глава Еврокомиссии призвала Евросоюз отказаться от газа из России

Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от газа из России и снизить цены на энергию
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Vasily Fedosenko/Reuters

Европейский союз должен полностью отказаться от газа из России и при этом снизить цены на энергию в странах Европы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на сессии Европарламента, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что эти цели станут главными в новом энергетическом плане, который Еврокомиссия планирует представить в феврале.

«Цены на энергетические ресурсы в Европе остаются системно выше, чем в Соединенных Штатах и Китае. Мы должны их снизить, в то время, как мы заканчиваем отказ от российского топлива», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что Евросоюзу нужно снова существенно расширить инвестиции в зеленые технологии, в том числе «нового поколения». Она добавила, что эти задачи Еврокомиссия «представит в своем новом энергетическом плане. Фон дер Ляйен призвала тесно работать по этой теме с Соединенными Штатами, в том числе закупая у США больше газа.

В январе сообщалось, что США выступают за полный отказ ЕС от импорта российского газа, несмотря на то, что ряд стран, такие как Австрия, Венгрия и Словакия, стремятся сохранить поставки.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз готов импортировать газ нероссийского происхождения.

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