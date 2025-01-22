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В Госдуме оценили инициативы Трампа по Украине

Слуцкий: РФ будет исходить из реальных инициатив Трампа по конфликту на Украине
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент [РФ] Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительному и равноправному», — сказал депутат.

По словам Слуцкого, Трамп пока только представил свои намерения по решению конфликта. Однако, по мнению парламентария, глава Белого дома «не предлагает конкретики по выходу из украинского кризиса, разбрасываясь только угрозами».

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что, если руководство России откажется немедленно завершить специальную военную операцию на Украине, Соединенные Штаты введут новые санкции и пошлины на экспорт России в США. Он отметил, что не хочет навредить РФ и «любит русский народ».

Ранее в Госдуме оценили план Трампа завершить конфликт на Украине за 100 дней.

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