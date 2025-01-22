В Госдуме оценили план Трампа завершить конфликт на Украине за 100 дней

Депутат Заварзин заявил, что Трамп не закончит конфликт на Украине за 100 дней

Президенту США Дональду Трампу не удастся закончить конфликт на Украине за 100 дней, как он планирует. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Виктор Заварзин.

Парламентарий отметил, что со стороны команды Трампа на данный момент нет никакого прогресса по вопросу урегулирования на Украине. Кроме того, президент США не вышел на контакт с российским лидером Владимиром Путиным, указал он.

«От Трампа высказываний сейчас очень много. <...> Я пока не вижу какого-то большого прогресса. Еще не было ни звонка, ни контакта. Я пока мало верю в это [завершение конфликта за 100 дней]», — сказал Заварзин.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. До этого Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее в Италии не нашли простого решения по остановке конфликта на Украине.