Трамп грозит России санкциями в случае отказа завершить СВО

Трамп заявил, что введет новые санкции и пошлины в случае отказа РФ завершить СВО

В том случае, если руководство России откажется немедленно завершить специальную военную операцию на Украине, Соединенные Штаты введут новые санкции и пошлины на экспорт России в США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на социальную сеть Truth.

«Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам», — заявил Трамп.

Он добавил, что не хочет навредить России и «любит русский народ», а также всегда имел хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может быть завершен легким или сложным путем, при этом легкий путь является предпочтительным.

Также Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее Трамп определился со сроком заключения мира на Украине.