Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет в течение 100 дней, если президент страны Владимир Зеленский не пойдет на переговоры.

«Если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет как раз в течение 100 дней», — заявил парламентарий.

Депутат добавил, что Зеленский существенно завышает реальную численность украинской армии для того, чтобы оправдать свои запросы военной помощи у западных партнеров.

По словам Дубинского, президент озвучивал цифру в 880 тысяч человек в армии, тогда как на самом деле в ней служат 280 тысяч. Украинский парламентарий указал, что этого едва хватает, чтобы удержать позиции на отдельных участках фронта.

До этого депутат заявил, что Зеленский должен покинуть пост президента, поскольку является препятствием для урегулирования конфликта на Украине.

Накануне газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором заявила, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. При этом, как следует из публикации издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их глава Белого дома будет самостоятельно.

Ранее на Западе признали отсутствие у ВСУ средств для обороны.