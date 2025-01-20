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Журналист кремлевского пула назвал предварительную дату встречи Трампа и Путина

Журналист Юнашев: встреча Трампа и Путина состоится не раньше марта 2025 года
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Kevin Lamarque/Reuters

Встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина пройдет не раньше марта 2025 года. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев со ссылкой на источники в Кремле и МИД РФ.

По его словам, встреча точно не состоится зимой.

По данным источников, сначала между Путиным и Трампом должен состояться телефонный разговор. Ожидается, что после него будут даны указания к подготовке двусторонней встречи политиков. Собеседники журналиста отметили, что сейчас можно лишь спекулировать на тему сроков.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с Путиным через несколько дней после инаугурации, которая состоится в полдень по местному времени (20 мск) 20 января. Темой обсуждения лидеров двух стран станет окончание конфликта на Украине.

Ранее Путин назвал условия для переговоров по Украине.

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