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Трамп заявил, что «любит русский народ»

Трамп заявил, что не преследует цели навредить России
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social., что не преследует цели навредить России.

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом [РФ Владимиром] Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России», — написал политик.

В этом же посте Трамп заявил, что украинский конфликт может быть завершен легким или сложным путем. Глава американского государства указал, что легкий путь является предпочтительным. Также президент США подчеркнул, что конфликт необходимо завершить немедленно, иначе «дальше будет только хуже».

Утром 22 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что период отношений России и США после инаугурации Трампа будет отличаться значительной степенью непредсказуемости.

Ранее приход Трампа к власти назвали эрой национал-популизма для США.

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