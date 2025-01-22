В МИД РФ приход Трампа к власти назвали эрой национал-популизма для США

Рябков: внешняя политика США при Трампе будет претендовать на «доктрину Донро»

Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе вступили в реальность национал-популизма и экспансионизма с претензией на «доктрину Донро». Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в Институте США и Канады РАН, передает ТАСС.

«США вступают — наверное, уже вступили — в новую реальность национал-популизма, классического экспансионизма с претензией на «доктрину Донро»... и силовой геополитики», — сказал дипломат.

При этом Рябков отметил, что трамповская геополитика будет без гуманитарной, гендерной и других «оберток».

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.

20 и 21 января Дональд Трамп подписал несколько десятков указов. Среди них был указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии.

Ранее в России призвали расследовать пропаганду США, «сломавшую жизнь» людям.