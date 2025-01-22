Зеленский обратился к Трампу с просьбой разместить миротворцев на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой разместить американские миротворческие силы в стране. Заявление прозвучало во время интервью Bloomberg TV на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Этого не может быть без США. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», — сказал он.

По словам Зеленского, у Европы недостаточно военных, чтобы стать «сдерживающим фактором» для РФ. Он также заявил, что Трамп «может подтолкнуть Путина к миру».

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час одобрил несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США на 90 дней.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом заинтересован в урегулировании конфликта на Украине без риска обострения через «три-четыре года».

Ранее в Раде прокомментировали решение Трампа приостановить помощь другим странам.